Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
1H EUR_USD - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6994
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Цель этого советника — нахождение подходящей точки входа в рынок при установившемся тренде.
Советник разработан на графике EUR_USD 1H, но я думаю, что похожая копцепция может работать и на других инструментах и таймфреймах. Размер просадки меня вполне устраивает.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8092
Coffie v1
Индикатор показывает точки входа в рынок и выхода из него.Trade Orders History Charts
Скрипт показывает историю торговых ордеров на графике.
ShadeNY v5
Показывает время начала и окончания сессии на Нью-Йоркской (или другой) бирже.Aroon Indicator
Давно и хорошо известный AROON Indicator