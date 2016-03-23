CodeBaseРазделы
Советники

1H EUR_USD - эксперт для MetaTrader 4

Alberto Tortella | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
6994
(13)
Цель этого советника — нахождение подходящей точки входа в рынок при установившемся тренде.

Советник разработан на графике EUR_USD 1H, но я думаю, что похожая копцепция может работать и на других инструментах и таймфреймах. Размер просадки меня вполне устраивает.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8092

