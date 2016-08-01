CodeBaseKategorien
Expert Advisors

1H EUR_USD - Experte für den MetaTrader 4

Alberto Tortella
Veröffentlicht:
Das Ziel dieses Expert Advisor ist, einen richtigen Zeitpunkt zum Markteintritt bei einem etablierten Trend zu finden.

Der Expert Advisor wurde im Chart EUR_USD 1H entwickelt; ich denke aber, dass so ein Konzept auch mit anderen Instrumenten und Zeiträumen funktionieren kann. Der Drawdown finde ich ganz gut.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8092

