Force Index (FRC) - indicador para MetaTrader 4

Indicador Force Index(FRC) mede o Poder dos Touros (Bulls Power) a cada aumento e a cada decréscimo.

Ele conecta os elementos básicos de informação do mercado: tendência dos preços, seus "drops" e volumes de transações. Este índice pode ser utilizado tal como ele é, mas melhor é aproximá-lo com a ajuda do Moving Average. Aproximação com a ajuda de uma pequena média móvel (2 intervalos) contribue para encontrar a melhor oportunidade na abertura e fechamento das posições. Se as aproximações são feita com o período de média móvel igual 13, o índice mostra as tendências e as suas alterações.

  • É melhor comprar quando as forças tornam-se menores (abaixo de zero), no período de indicador de tendência crescente;

  • O índice de força sinaliza a continuidade da tendência crescente quando aumenta no novo pico;

  • O sinal de venda vem quando o índice torna-se positivo durante a tendência decrescente;

  • O índice de força sinaliza a Força dos Ursos (Bears Power) e continuação da tendência decrescente quando o índice cai para o novo fundo;

  • Se as alterações de preços não se correlacionam com as alterações correspondentes em volume, o indicador de força permanece num nível onde lhe diz que a tendência vai mudar em breve.

Cálculo

A força de cada movimento do mercado é caracterizado pela sua direção, escala e volume. Se o preço de fechamento da barra atual é maior do que a barra anterior, a força é positiva. Se o preço atual de fechamento é menor do que o precedente, a força é negativa. Quanto maior a diferença de preços, maior é a força. Quanto maior o volume de transações, maior é a força.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

onde:

  • FORCE INDEX (i) — Force Index da barra atual;
  • VOLUME (i) — o volume da barra atual.
  • MA (ApPRICE, N, i) — qualquer Média Móvel da barra atual do período N: Simples, Exponencial, Ponderada ou Suavizado;
  • ApPRICE — preço aplicado;
  • N — período de suavização;
  • MA (ApPRICE, N, i-1) — Qualquer Média Móvel da barra anterior.

Indicador Force Index (FRC) MetaTrader4

Descrição completa da FRC está disponível na Análise técnica: Force Index

