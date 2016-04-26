CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Advanced Get Oscillator - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
966
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: não especificado

Indicador Advanced Get Osillator. O autor coloca uma explicação aqui.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8011

Fisher_m11 Fisher_m11

Indicador Fisher_m11.

The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx

Example of optimization using the "running total" method.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig.

Force Index (FRC) Force Index (FRC)

Indicador Force Index(FRC) mede o Poder dos Touros (Bulls Power) a cada aumento e a cada decréscimo.