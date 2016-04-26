Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Advanced Get Oscillator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 966
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: não especificado
Indicador Advanced Get Osillator. O autor coloca uma explicação aqui.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8011
Fisher_m11
Indicador Fisher_m11.The optimized variant of the Kaufman's Adaptative Moving Average by wellx
Example of optimization using the "running total" method.
MA Cross 3MACross Alert WarnSig
Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig.Force Index (FRC)
Indicador Force Index(FRC) mede o Poder dos Touros (Bulls Power) a cada aumento e a cada decréscimo.