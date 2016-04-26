CodeBaseSeções
DeMarker - indicador para MetaTrader 4

O indicador Demarker (DeM) baseia-se na comparação do período máximo com o período máximo anterior.

Se o período máximo atual (barra) é o maior, então será registrada a respectiva diferença entre os dois. Se a máxima atual é inferior ou igual à máxima do período anterior, o valor zero será registado. As diferenças recebidas nos N períodos são então resumidas. O valor recebido é usado como o numerador do DeMarker e será dividido pelo mesmo valor e somará as diferenças entre os valores mínimos dos preços anteriores e os períodos atuais (barras). Se o preço mínimo atual é maior do que a da barra anterior, o valor zero será registado.

Quando o indicador está abaixo de 30, a expectativa é reversão de alta dos preços. Quando o indicador sobe acima de 70, a expectativa é reversão de baixa dos preços.

Se você usar períodos de maior duração no cáclculo do indicador, capturará a tendência do mercado a longo prazo. Indicadores baseados em períodos curtos deixam você entrar no mercado no ponto de menor risco e planejam o tempo de operação para que eles procurem a tendência principal.

Cálculo

O valor do DeMarker para o intervalo "i" é calculado da seguinte forma:

  • O DeMax(i) -

    Se high(i) > high(i-1) , então DeMax(i) = high(i)-high(i-1), caso contrário DeMax(i) = 0

  • O DeMin(i) -

    Se low(i) < low(i-1), então DeMin(i) = low(i-1)-low(i), caso contrário DeMin(i) = 0

  • O valor do DeMarker é calculado como:

    DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

onde:

  • SMA — Média Móvel Simples;
  • N; — o número de períodos utilizado no cálculo.

Indicador DeMarker do MetaTrader4

Descrição completa do indicador está disponível na Análise Técnica: DeMarker

