Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Velocity_v2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 901
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: igorad
Indicador Velocity_v2.
Indicador Velocity_v2.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7959
Regression_Channel
The Regression Channel is based on the Linear Regression Trend, which represents a usual trend line plotted between two points on a price chart using the method of least squares.MTF_PSAR
The Parabolic SAR was also developed by Welles Wilder for use in trending markets. The author of this indicator recommended to identify the trend first, and only after that to use the PSAR for trading with the trend.
RoundPrice-Ext
Very convenient to confirm any market entry signals.MTF_FibBreakout1.3
Indicador MTF_FibBreakout1.3. Usa o indicador Estocástico.