CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Firebird hma [I] - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
884
Avaliação:
(31)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: TraderSeven

O indicador mostra o canal.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7732

MTF RCI MTF RCI

Indicador RCI.

JCFBaux JCFBaux

Indicador Jurik - JCFBaux.

OrdersSuite OrdersSuite

Serviço de ordens em pares de moeda à vista, ouro e prata à vista com tratamento de erros.

Custom Graal Custom Graal

Indicador Custom Graal.