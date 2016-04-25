Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Absolute Strength_v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 779
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: igorad
Indicador Absolute Strength_v1.
Indicador Absolute Strength_v1.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7786
Média Móvel do Oscilador, OSMA
Média Móvel do Oscilador é a diferença entre o oscilador e a suavização do oscilador.At_Itp(t)Env
indicador At_Itp(t)Env.
TimeSuite
Biblioteca de funções úteis para cálculos de tempo e para determinar se um relatório é iminente.StringArraySuite
Funções para manipulação de dois arrays dimensionais de string. Útil para prototipagem.