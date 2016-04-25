CodeBaseSeções
Indicadores

Absolute Strength_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
779
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP
Autor: igorad

Indicador Absolute Strength_v1.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7786

