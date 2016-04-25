Média Móvel do Oscilador é a diferença entre o oscilador e a suavização do oscilador. Neste caso, a linha base da Média Móvel da Convergência/Divergência é utilizada como oscilador, e a linha de sinal é utilizada como suavização.





Média Móvel do Oscilador, OSMA

OSMA = MACD-SINAL

Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa de Osma está disponível em Technical analysis: Moving Average of Oscillator