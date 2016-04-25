CodeBaseSeções
Média Móvel do Oscilador, OSMA - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1786
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
OsMA.mq4 (3.51 KB) visualização
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Média Móvel do Oscilador é a diferença entre o oscilador e a suavização do oscilador. Neste caso, a linha base da Média Móvel da Convergência/Divergência é utilizada como oscilador, e a linha de sinal é utilizada como suavização.


Média Móvel do Oscilador, OSMA

OSMA = MACD-SINAL

Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa de Osma está disponível em Technical analysis: Moving Average of Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7785

