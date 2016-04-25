Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Média Móvel do Oscilador, OSMA - indicador para MetaTrader 4
Publicado:
Atualizado:
Média Móvel do Oscilador é a diferença entre o oscilador e a suavização do oscilador. Neste caso, a linha base da Média Móvel da Convergência/Divergência é utilizada como oscilador, e a linha de sinal é utilizada como suavização.
Média Móvel do Oscilador, OSMA
OSMA = MACD-SINAL
Descrição do Indicador Técnica
A descrição completa de Osma está disponível em Technical analysis: Moving Average of Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7785
