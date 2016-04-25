CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

At_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
760
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Nikolay Kositsin

Indicador At_Itp(t)Env.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7780

Coletor de Tick TickSave Coletor de Tick TickSave

O Expert Advisor coleta o histórico de tick para os símbolos escolhidos em um arquivo CSV.

Para baixar todas as cotações Para baixar todas as cotações

O script para baixar todas as cotações.

Média Móvel do Oscilador, OSMA Média Móvel do Oscilador, OSMA

Média Móvel do Oscilador é a diferença entre o oscilador e a suavização do oscilador.

Absolute Strength_v1 Absolute Strength_v1

Indicador Absolute Strength_v1.