移動平均オシレーター (OsMA) は、オシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。

時刻・時間を計算する、または調査レポートの接近を検出する為に使用されるライブラリです。

2次元配列の処理をする関数です。モデル化で使用することをおすすめします。