CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador Frama - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1044
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é codificada como descrito em Fractal Adaptive Moving Average por John Ehlers


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7425

Waddah Attar Def RSI Waddah Attar Def RSI

Esse Indicador Exibe o Tipo da Tendência

iMA_Fibs iMA_Fibs

Indicador iMA Fibs.

The 20's v0.20 The 20's v0.20

Indicador The 20's v0.20

TrendOSC TrendOSC

Indicador TrendOSC