A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:

int aPeriod - Período do cálculo do índice de eficiência.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] - Buffer de dados para o cálculo do indicador;

- Buffer de dados para o cálculo do indicador; double aERD[] - Buffer com o valor calculado.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

Test_ERDOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando a aplicação da classe CERDOnArray. O arquivo IncERDOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

O indicador técnico Média Móvel Adaptativa (AMA) é usada para a construção de uma média móvel com baixa sensibilidade para eliminar ruídos na série de preço e ela é caracterizadaa por um lag mínimo para a detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro "Smarter Trading".