IncERDOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:
- int aPeriod - Período do cálculo do índice de eficiência.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] - Buffer de dados para o cálculo do indicador;
- double aERD[] - Buffer com o valor calculado.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.
Test_ERDOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando a aplicação da classe CERDOnArray. O arquivo IncERDOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
O indicador técnico Média Móvel Adaptativa (AMA) é usada para a construção de uma média móvel com baixa sensibilidade para eliminar ruídos na série de preço e ela é caracterizadaa por um lag mínimo para a detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro "Smarter Trading".
