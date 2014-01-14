Participe de nossa página de fãs
sSyncScroll - script para MetaTrader 5
Script para rolagem simultânea nos gráficos.
O script é lançado sobre um gráfico. Quando rolar qualquer gráfico, são também deslocados os demais em repouso. Esta posição é marcada por linhas verticais.
É melhor ativar a opção "Deslocamento no final do gráfico a partir da borda direita" (Shift end of the chart from the right border) ao usar o script.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/677
