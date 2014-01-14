CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

sSyncScroll - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1799
Avaliação:
(47)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Script para rolagem simultânea nos gráficos.

O script é lançado sobre um gráfico. Quando rolar qualquer gráfico, são também deslocados os demais em repouso. Esta posição é marcada por linhas verticais.

É melhor ativar a opção "Deslocamento no final do gráfico a partir da borda direita" (Shift end of the chart from the right border) ao usar o script.

Script para rolagens simultâneas no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/677

IncRVIOnArray IncRVIOnArray

A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_RVIOnArray.

Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada) Monitoramento de Cotações (arquivo de memória mapeada)

Este Expert Advisor é um exemplo de uso do Mapeamento de Memória DLL para trabalhar com Funções de Mapeamento de arquivo. Neste exemplo, o Expert Advisor cria um arquivo virtual (de memória mapeada) e inicia a atualização das cotações nos ativos. Desta forma, os Expert Advisors podem trocar dados (por exemplo, dados de cotações) usando o arquivo de memória mapeada comum.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.

IncCHOOnArray IncCHOOnArray

A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO). Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_CHOOnArray.