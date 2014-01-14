Script para rolagem simultânea nos gráficos.

O script é lançado sobre um gráfico. Quando rolar qualquer gráfico, são também deslocados os demais em repouso. Esta posição é marcada por linhas verticais.

É melhor ativar a opção "Deslocamento no final do gráfico a partir da borda direita" (Shift end of the chart from the right border) ao usar o script.