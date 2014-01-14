CodeBaseSeções
IncStdDevOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

A classe CStdDevOnArray foi projetada para calcular o Desvio Padrão (StdDev) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • int aPeriod - período do indicador;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - método MA.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double & aData[] - Buffer de dados do Fechamento para o cálculo de indicadores;
  • double & aMA[] - Buffer intermediário para o cálculo do valor médio;
  • double & aStdDev[] - Buffer com o valor do indicador calculado.

Test_StdDevOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra uma aplicação da classe CStdDevOnArray. O arquivo IncStdDevOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

O Desvio Padrão é um valor da medida da volatilidade do mercado. Este indicador descreve o intervalo de variação de preços em relação a Média Móvel.

Exemplo de utilização de CStdDevOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/638

