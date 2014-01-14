Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncStdDevOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1118
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CStdDevOnArray foi projetada para calcular o Desvio Padrão (StdDev) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aPeriod - período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método MA.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double & aData[] - Buffer de dados do Fechamento para o cálculo de indicadores;
- double & aMA[] - Buffer intermediário para o cálculo do valor médio;
- double & aStdDev[] - Buffer com o valor do indicador calculado.
Test_StdDevOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra uma aplicação da classe CStdDevOnArray. O arquivo IncStdDevOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.
O Desvio Padrão é um valor da medida da volatilidade do mercado. Este indicador descreve o intervalo de variação de preços em relação a Média Móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/638
A Classe CIchimokuOnArray é destinada ao cálculo dos valores dos buffers do indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo).IncBandsOnArray
A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.
O indicador mostra possíveis alvos do movimento dos preços. Ele calcula a distância das máximas e mínimas do preço de entrada no mercado indicando o desvio quartis.BykovTrend_HTF_Signal
BykovTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador BykovTrend através de objeto gráfico colorido.