VGridLine_Annual - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha uma grade de tempo vertical anual no gráfico.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Annual_"; // Nome da Linha
input color Line_Color=Orange;                  // Cor da linha
input STYLE Line_Style=SOLID_;                  // Exibir o estilo da linha
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                // Largura da linha
input bool SetBackground=true;                  // Exibir linhas de fundo
input uint LinesTotal=10;                       // Número de linhas do histórico
input uint FutureTotal=1;                       // Número de linhas do histórico futuro
input bool Position=true;                       // Posição das linhas (true - posição verdadeira, false - combinando com as barras)

VGridLine Annual

