Indicadores

Velas coloridas do Momentum Estocástico - indicador para MetaTrader 5

Andre Zelinsky
Publicado por:
Tobias Johannes Zimmer
Visualizações:
126
Avaliação:
(5)
Publicado:
Com base no Stochastic Momentum Indicator de acordo com William Blau por Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/pt/code/370, tive a ideia de não apenas mostrar o preço de fechamento, mas também descobrir mais sobre o desenvolvimento das barras. A ideia das barras também não é nova, o princípio pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/pt/code/13010

Não houve muita mudança, exceto pelo fato de que o cálculo do momentum estocástico foi realizado para todos os quatro buffers (OHLC).

StochMom


Há duas fórmulas para o momento estocástico com período q:


StochMom(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

(o resultado é um valor absoluto do movimento do preço em comparação com o valor médio)

Resp.

StochMom(price,q) = (100 * price) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)])

(o resultado é um valor percentual do movimento do preço quando o valor médio é 100%)


Ambos estão implementados e podem ser alternados usando InpFormula.

O momentum estocástico indica o quanto o preço de fechamento da última barra se afastou da média entre o preço mais alto e o mais baixo das últimas q barras. No entanto, esse cálculo pode ser realizado exatamente da mesma forma para abertura, alta e baixa.

O momentum estocástico pode ser usado de forma semelhante ao momentum normal. As tendências são indicadas pelo valor que permanece acima ou abaixo da linha central por um longo período de tempo. O cruzamento da linha central pode indicar uma mudança de direção. Depois de uma tendência mais longa, cruzar e depois cruzar novamente a linha central pode indicar uma continuação da tendência. Você também pode consultar o buffer de cores para descobrir a direção do movimento da barra.

Às vezes, o movimento da barra atual vai tão longe que a linha central se desloca e a barra é exibida deslocada (barra longa na imagem acima). Ainda não foi testado se esse artefato é útil ou não.


Traduzido do alemão pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/de/code/48208

