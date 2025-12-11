Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Stokastik Momentum Renkli Mumlar - MetaTrader 5 için gösterge

Andre Zelinsky | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Tobias Johannes Zimmer
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(1)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/tr/code/370 tarafından William Blau'ya göre Stokastik Momentum Göstergesine dayanarak, sadece kapanış fiyatını gösterme değil, aynı zamanda çubukların gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinme fikrini buldum. Çubuklarla ilgili fikir de yeni değil, prensip burada bulunabilir: https://www.mql5.com/tr/code/13010

Stokastik momentum hesaplamasının dört tampon (OHLC) için de yapılması dışında pek bir şey değişmemiştir.

StochMom


Periyodu q olan stokastik momentumun iki formülü vardır:


StochMom(fiyat,q) = fiyat - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

(sonuç, ortalama değere kıyasla fiyat hareketinin mutlak değeridir)

cevap.

StochMom(fiyat,q) = (100 * fiyat) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)])

(sonuç, ortalama değer %100 olduğunda fiyat hareketinin yüzde değeridir)


Bunların her ikisi de uygulanır ve InpFormula kullanılarak değiştirilebilir.

Stokastik momentum, son çubuğun kapanış fiyatının son q çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Ancak, bu hesaplama açık, yüksek ve düşük için tam olarak aynı şekilde gerçekleştirilebilir.

Stokastik momentum, normal momentuma benzer şekilde kullanılabilir. Trendler, değerin daha uzun bir süre boyunca merkez çizgisinin üstünde veya altında kalmasıyla gösterilir. Merkez çizgisinin geçilmesi yön değişikliğine işaret edebilir. Özellikle daha uzun bir trendden sonra, merkez çizgisinin geçilmesi ve ardından tekrar geçilmesi trendin devam ettiğini gösterebilir. Çubuk hareketinin yönünü öğrenmek için renk tamponunu da sorgulayabilirsiniz.

Bazen mevcut çubuğun hareketi o kadar ileri gider ki merkez çizgisi kayar ve çubuk kaymış olarak görüntülenir (yukarıdaki resimde uzun çubuk). Bu artefaktın faydalı olup olmadığı henüz test edilmemiştir.


MetaQuotes Ltd tarafından Almancadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/de/code/48208

EA_MARSI EA_MARSI

EMA_RSI_VA göstergesine dayalı Uzman Danışman. EMA_RSI_VA hızlı çizgisi aşağıdan yukarıya doğru geçildiğinde, bir satın alma yapılır ve bunun tersi de geçerlidir.

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

RSI göstergesinin değerlerine bağlı olarak bir yumuşatma periyoduna sahip Üstel Hareketli Ortalama (Üstel Hareketli Ortalama - RSI Volatilite-Ayarlı, Jose Silva).

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Tarihsel Güçlü S/Rs Seviyeleri

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

A simple script for switching basic timeframes. It allows to change a chart period using hot keys.