Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/tr/code/370 tarafından William Blau'ya göre Stokastik Momentum Göstergesine dayanarak, sadece kapanış fiyatını gösterme değil, aynı zamanda çubukların gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinme fikrini buldum. Çubuklarla ilgili fikir de yeni değil, prensip burada bulunabilir: https://www.mql5.com/tr/code/13010



Stokastik momentum hesaplamasının dört tampon (OHLC) için de yapılması dışında pek bir şey değişmemiştir.





Periyodu q olan stokastik momentumun iki formülü vardır:





StochMom(fiyat,q) = fiyat - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] (sonuç, ortalama değere kıyasla fiyat hareketinin mutlak değeridir) cevap.

StochMom(fiyat,q) = (100 * fiyat) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)]) (sonuç, ortalama değer %100 olduğunda fiyat hareketinin yüzde değeridir)







Bunların her ikisi de uygulanır ve InpFormula kullanılarak değiştirilebilir.

Stokastik momentum, son çubuğun kapanış fiyatının son q çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Ancak, bu hesaplama açık, yüksek ve düşük için tam olarak aynı şekilde gerçekleştirilebilir.

Stokastik momentum, normal momentuma benzer şekilde kullanılabilir. Trendler, değerin daha uzun bir süre boyunca merkez çizgisinin üstünde veya altında kalmasıyla gösterilir. Merkez çizgisinin geçilmesi yön değişikliğine işaret edebilir. Özellikle daha uzun bir trendden sonra, merkez çizgisinin geçilmesi ve ardından tekrar geçilmesi trendin devam ettiğini gösterebilir. Çubuk hareketinin yönünü öğrenmek için renk tamponunu da sorgulayabilirsiniz.

Bazen mevcut çubuğun hareketi o kadar ileri gider ki merkez çizgisi kayar ve çubuk kaymış olarak görüntülenir (yukarıdaki resimde uzun çubuk). Bu artefaktın faydalı olup olmadığı henüz test edilmemiştir.



