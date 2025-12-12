CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Desempenho triplo intradiário - indicador para MetaTrader 5

Pueblo | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
111
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exemplo

string de entrada pair1="EURUSD";//Cruzamento 1

input string pair2="EURGBP";//Cruzamento 2

input string pair3="GBPUSD";//Cruzamento 3

input int bars=5000;

input string tm="00:00";// Hora de início no formato horas:minutos


    Traduzido do italiano pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/it/code/48170

    Strong Historical Levels Strong Historical Levels

    Níveis históricos de S/Rs fortes

    Velas coloridas do Momentum Estocástico Velas coloridas do Momentum Estocástico

    Ideia de Andrey F. Zelinsky, com base em um indicador de William Blau

    CDatetimeMsc CDatetimeMsc

    Extensão de milissegundos CDateTime + extensão de variável de supervisão datetime

    Caculater Margin Caculater Margin

    EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy