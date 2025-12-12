Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Desempenho triplo intradiário - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 111
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
string de entrada pair1="EURUSD";//Cruzamento 1
input string pair2="EURGBP";//Cruzamento 2
input string pair3="GBPUSD";//Cruzamento 3
input int bars=5000;
input string tm="00:00";// Hora de início no formato horas:minutos
Traduzido do italiano pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/it/code/48170
Strong Historical Levels
Níveis históricos de S/Rs fortesVelas coloridas do Momentum Estocástico
Ideia de Andrey F. Zelinsky, com base em um indicador de William Blau
CDatetimeMsc
Extensão de milissegundos CDateTime + extensão de variável de supervisão datetimeCaculater Margin
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy