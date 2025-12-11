アンドレイ・F・ゼリンスキー（Andrey F. Zelinsky）https://www.mql5.com/ja/code/370 によるウィリアム・ブラウ（William Blau）のストキャスティックス・モメンタム・インジケーター（Stochastic Momentum Indicator）に基づき、終値を表示するだけでなく、バーの展開についてより詳しく調べるというアイデアを思いつきました。バーを使ったアイデアも新しいものではなく、原理はhttps://www.mql5.com/ja/code/13010 にあります。



ストキャスティック・モメンタムの計算が4つのバッファ（OHLC）すべてに対して行われるようになったことを除けば、大きな変更はありません。





期間qの確率的モメンタムには2つの公式があります：





StochMom(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]。 (結果は平均値に対する値動きの絶対値) resp.

StochMom(price,q) = (100 * price) / (1/2 *[LL(q) + HH(q)]) (結果は平均値を100%とした場合の値動きのパーセンテージ値)







これらは両方とも実装されており、InpFormulaを使用して切り替えることができます。

ストキャスティクス・モメンタムは、直近のバーの終値が、直近のq本のバーの最高値と最安値の平均値からどれだけ離れたかを示します。ただし、この計算は、始値、高値、安値についてもまったく同じように実行できます。

ストキャスティックスのモメンタムは、通常のモメンタムと同様に使用できます。トレンドは、値が中心線より上または下に長い期間とどまることによって示されます。中心線を超えると、方向転換を示すことがあります。特に長いトレンドの後、中心線を超えてから再び中心線を超えると、トレンドの継続を示すことができます。また、カラーバッファを照会して、バーの動きの方向を調べることもできます。

時々、現在のバーの動きが大きすぎて、中心線が移動し、バーがずれて表示されることがあります（上の画像の長いバー）。このアーティファクトが役に立つかどうかは、まだ検証されていない。



