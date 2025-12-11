윌리엄 블라우의 확률 모멘텀 인디케이터(Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/ko/code/370)를 기반으로 종가를 표시할 뿐만 아니라 막대의 움직임에 대해 자세히 알아보는 아이디어를 생각해 냈습니다. 막대에 대한 아이디어도 새로운 것이 아니며, 원리는 여기에서 찾을 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/code/13010



스토캐스틱 모멘텀 계산이 네 개의 버퍼(OHLC) 모두에 대해 수행되었다는 점을 제외하면 크게 달라진 것은 없습니다.





기간 q가 있는 스토캐스틱 모멘텀에는 두 가지 공식이 있습니다:





StochMom(가격,q) = 가격 - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] (결과는 평균값과 비교한 가격 움직임의 절대값) resp.

StochMom(가격,q) = (100 * 가격) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)]) (결과는 평균값이 100%일 때 가격 변동에 대한 백분율 값입니다.)







이 두 가지 모두 구현되어 있으며 InpFormula를 사용하여 전환할 수 있습니다.

스토캐스틱 모멘텀은 마지막 막대의 종가가 마지막 q 막대의 최고가와 최저가 사이의 평균에서 얼마나 멀어졌는지를 나타냅니다. 그러나 이 계산은 시가, 고가, 저가에 대해 정확히 동일한 방식으로 수행할 수 있습니다.

스토캐스틱 모멘텀은 일반 모멘텀과 비슷한 방식으로 사용할 수 있습니다. 추세는 오랜 기간 동안 중심선 위 또는 아래에 머무는 값으로 표시됩니다. 중심선을 넘으면 방향이 바뀌었음을 나타낼 수 있습니다. 특히 추세가 길어진 후 중심선을 넘었다가 다시 교차하는 것은 추세가 지속되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 색상 버퍼를 쿼리하여 막대 움직임의 방향을 확인할 수도 있습니다.

때때로 현재 막대의 움직임이 너무 멀리 진행되어 중앙선이 이동하고 막대가 이동된 상태로 표시되는 경우가 있습니다(위 이미지의 긴 막대). 이 인공물이 유용한지 여부는 아직 테스트되지 않았습니다.



