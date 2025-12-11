Os níveis históricos são preços ao longo do tempo de vida de um símbolo que, tecnicamente, são considerados os preços mais repetidos. Do ponto de vista financeiro, esses preços são limites importantes das condições econômicas de um ambiente financeiro que é sombreado no gráfico do símbolo dedicado. Há materiais científicos que mostram que esses níveis estão vinculados a limites/fases financeiras e que o preço/taxa não pode ultrapassar facilmente esses níveis, a menos que a fase financeira mude para o símbolo considerado. Esses são fortes motivos pelos quais um trader deve fortalecer suas análises de mercado com os níveis históricos.

Tentei criar uma visão estrutural sobre esses níveis do ponto de vista da análise da formação de velas. O comportamento do preço/taxa sobre esses níveis provavelmente tem um forte efeito sobre a forma da vela. Por exemplo, se houver um nível forte para um preço, devemos ter um SALTO DE PREÇO por causa da grande quantidade de dinheiro que está dormindo nesse preço/taxa ou em seu entorno.

Considerando esse conceito, duas regras são desenvolvidas:

Regra 1 (candle de touro no nível superior): se o fechamento - mínimo > Fator de salto

(candle de touro no nível superior): se o fechamento - mínimo > Fator de salto Regra 2(vela de touro no nível de reserva): se fechamento - baixa > Fator de salto e (fechamento-baixa)/(alta-baixa)>relação

Para tornar as regras mais claras, preparamos duas imagens.

Imagem 1: saltando dos níveis S/R com a mesma ação (como uma vela de touro no suporte)





Imagem 2: saltando dos níveis S/R, mas de forma inversa (como uma vela de touro sob resistência)





Com base nessas regras (as regras são selecionáveis), foi desenvolvido um indicador que reúne dados em duas matrizes diferentes (sup_mat e res_mat). O número de níveis S/R que obedecem às regras selecionadas é mostrado na tela durante a coleta de dados. Em seguida, a biblioteca AlgLib(dataanalysis.mqh) foi usada para fazer um processo de agrupamento sobre os dados coletados por meio do método K-means. Os resultados são ilustrados como colunas de dados de níveis de suporte e resistência.

Depois de aprimorar os níveis, ele abre um gráfico com o mesmo símbolo analisado e, em seguida, desenha todos os níveis (clusters) sobre esse gráfico de acordo com o processo de agrupamento. Alguns parâmetros do indicador podem ser alterados na tela para torná-lo mais fácil de usar. Aqui está uma breve ilustração dos gráficos da tela da ferramenta e seus resultados.

Imagem 3: tela do indicador





Imagem 4: desenho automático dos resultados dos níveis no gráfico

Como conclusão, a ferramenta é muito poderosa, mesmo que tenhamos regras muito básicas e os níveis estejam mostrando um forte comportamento de suporte e resistência. É possível adicionar mais regras e o código está em um modo fácil de criar mais regras para aprimorá-la. A adição de regras extras, a divisão de áreas de agrupamento e a criação de agrupamentos mais dedicados para essas áreas, a busca da distância máxima tomada antes de retocar os níveis podem ser outras melhorias para a ferramenta. Se quiser obter mais informações, entre em contato comigo.



