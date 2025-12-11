根据 Andrey F. Zelinskyhttps://www.mql5.com/zh/code/370 所著威廉-布劳的随机动量指标，我想到了不仅要显示收盘价，还要更多地了解柱状图的发展。条形图的想法也不新鲜，其原理可以在这里找到： https://www.mql5.com/zh/code/13010。



除了对所有四个缓冲区（OHLC）进行了随机动量计算外，其他方面没有太大变化。





周期为 q 的随机动量有两种计算公式：





StochMom(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] （结果是价格的绝对值）。 (结果是与平均值相比的价格变动绝对值）。 价格

StochMom(price,q) = (100 * price) / (1/2 *[LL(q) + HH(q)]) (当平均值为 100%时，结果为价格变动的百分比值）







这两种方法都已实现，可以使用 InpFormula 进行切换。

随机动量表示最后一个条形图的收盘价与最后 q 个条形图的最高价和最低价之间的平均值相差多远。不过，开盘价、最高价和最低价的计算方法完全相同。

随机动量的使用方法与普通动量类似。趋势通过数值较长时间保持在中心线上方或下方来表示。越过中心线可表明方向发生变化。特别是在一个较长的趋势之后，越过中心线再越过中心线可以表示趋势的延续。您还可以查询颜色缓冲区，了解柱状图的运动方向。

有时，当前柱状图的移动会导致中心线移动，柱状图也会随之移动显示（上图中的长柱状图）。这种假象是否有用还有待测试。



