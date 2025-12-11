Unisciti alla nostra fan page
Candele colorate del Momentum stocastico - indicatore per MetaTrader 5
Tobias Johannes Zimmer
Basandomi sullo Stochastic Momentum Indicator secondo William Blau di Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/it/code/370, mi è venuta l'idea di non mostrare solo il prezzo di chiusura, ma anche di saperne di più sull'andamento delle barre. Anche l'idea delle barre non è nuova, il principio può essere trovato qui: https://www.mql5.com/it/code/13010
Non è cambiato molto, se non che il calcolo del momentum stocastico è stato effettuato per tutti e quattro i buffer (OHLC).
Esistono due formule per il momentum stocastico con periodo q:
StochMom(prezzo,q) = prezzo - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
(il risultato è un valore assoluto del movimento del prezzo rispetto al valore medio)
risp.
StochMom(prezzo,q) = (100 * prezzo) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)])
(il risultato è un valore percentuale del movimento del prezzo quando il valore medio è del 100%)
Entrambi sono implementati e possono essere cambiati utilizzando InpFormula.
Il momentum stocastico indica quanto il prezzo di chiusura dell'ultima barra si è allontanato dalla media tra il prezzo più alto e quello più basso delle ultime q barre. Tuttavia, questo calcolo può essere eseguito esattamente nello stesso modo per l'apertura, il massimo e il minimo.
Il momentum stocastico può essere utilizzato in modo simile al momentum normale. Le tendenze sono indicate dal valore che rimane sopra o sotto la linea centrale per un periodo di tempo più lungo. L'attraversamento della linea centrale può indicare un cambiamento di direzione. In particolare, dopo un trend più lungo, l'attraversamento e il successivo ritorno sopra la linea centrale possono indicare la continuazione del trend. È inoltre possibile interrogare il buffer dei colori per conoscere la direzione del movimento della barra.
A volte il movimento della barra corrente è tale che la linea centrale si sposta e la barra viene visualizzata spostata (barra lunga nell'immagine precedente). Non è ancora stato testato se questo artefatto sia utile o meno.
Tradotto dal tedesco da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/de/code/48208
