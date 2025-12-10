CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SAR ADX Signal - indicador para MetaTrader 5

Le Minh Duc | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
118
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sinal SAR ADX com notificação móvel, reescrito a partir da versão MT4 (a fonte não foi mais encontrada). Esse é um indicador repintável, portanto, tenha cuidado ao usá-lo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48247

MathTicker - gerador de ticks no modo matemático MathTicker - gerador de ticks no modo matemático

Registra os ticks no modo de ticks reais e os lê no modo matemático, chamando sua estratégia a cada tick.

Função para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito Função para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito

A função calcula o tamanho do lote de uma posição aberta. O preço de abertura de uma transação, o preço do nível de stop loss e o risco por transação em porcentagem do depósito são passados como parâmetros

Velas coloridas do Momentum Estocástico Velas coloridas do Momentum Estocástico

Ideia de Andrey F. Zelinsky, com base em um indicador de William Blau

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Níveis históricos de S/Rs fortes