Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SAR ADX Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 118
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sinal SAR ADX com notificação móvel, reescrito a partir da versão MT4 (a fonte não foi mais encontrada). Esse é um indicador repintável, portanto, tenha cuidado ao usá-lo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48247
MathTicker - gerador de ticks no modo matemático
Registra os ticks no modo de ticks reais e os lê no modo matemático, chamando sua estratégia a cada tick.Função para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito
A função calcula o tamanho do lote de uma posição aberta. O preço de abertura de uma transação, o preço do nível de stop loss e o risco por transação em porcentagem do depósito são passados como parâmetros
Velas coloridas do Momentum Estocástico
Ideia de Andrey F. Zelinsky, com base em um indicador de William BlauStrong Historical Levels
Níveis históricos de S/Rs fortes