Индикаторы

Цветные свечи Stochastic Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Andre Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Tobias Johannes Zimmer
Просмотров:
286
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

На основе индикатора Stochastic Momentum по Уильяму Блау от Андрея Ф. Зелинского https://www.mql5.com/ru/code/370 мне пришла в голову идея не только показывать цену закрытия, но и узнавать больше о развитии баров. Идея с барами тоже не нова, принцип можно найти здесь: https://www.mql5.com/ru/code/13010.

Мало что изменилось, разве что расчет стохастического импульса был проведен для всех четырех буферов (OHLC).

StochMom


Существует две формулы стохастического импульса с периодом q:


StochMom(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

(результат - абсолютное значение движения цены по сравнению со средним значением)

resp.

StochMom(price,q) = (100 * price) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)])

(результат - процентное значение движения цены при среднем значении 100%)


Оба эти параметра реализованы и могут быть переключены с помощью InpFormula.

Стохастический импульс показывает, насколько цена закрытия последнего бара отошла от среднего значения между самой высокой и самой низкой ценой последних q баров. Однако этот расчет может быть выполнен точно так же для open, high и low.

Стохастический импульс можно использовать так же, как и обычный импульс. Тренды обозначаются тем, что значение остается выше или ниже центральной линии в течение длительного периода времени. Пересечение центральной линии может указывать на изменение направления. В частности, после длительного тренда пересечение и последующее возвращение за центральную линию может указывать на продолжение тренда. Вы также можете запросить цветовой буфер, чтобы узнать направление движения бара.

Иногда движение текущего бара заходит так далеко, что центральная линия смещается и бар отображается сдвинутым (длинный бар на изображении выше). Полезен ли этот артефакт или нет, еще предстоит проверить.


Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/48208

