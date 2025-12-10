Alternativa para a biblioteca EAToMath https://www.mql5.com/pt/code/61283

Registra os ticks no modo de ticks reais e os lê no modo matemático, chamando sua estratégia a cada tick registrado.

Motivo da criação: testador de MQ, grava arquivos de dados de ticks em cada agente sempre que o otimizador é executado. Tenho 36 agentes gravando 10 GB cada para uma das ferramentas e o período de teste - um total de 360 GB em uma unidade de 480 GB. Esse processo leva cerca de 1 hora antes de cada otimização. Os SSDs típicos têm uma vida útil de 500 a 1000 ciclos de gravação. Ao reescrever 360 GB todas as vezes, o recurso se esgotará muito rapidamente. Essa biblioteca grava apenas um arquivo e, em seguida, todos os 36 agentes lerão os dados desse arquivo. Tudo isso foi o motivo para escrever a biblioteca: usamos apenas um arquivo + economia de uma hora para gravar dados em cada agente + aceleração em comparação com o testador MQ e até mesmo com o Virtual no modo de ticks reais.

O problema foi investigado simultaneamente com fxsaber (o autor do EAToMath), cada um com sua própria versão. Meu código é mais claro para mim, portanto, eu o utilizo.



Para operações de negociação, é utilizada a biblioteca MT4Orders https://www.mql5.com/pt/code/16006

Para a negociação virtual, é necessário utilizar a biblioteca Virtual https://www.mql5.com/pt/code/22577

Para visualizar os resultados da negociação, você pode utilizar o MT4Orders QuickReport https://www.mql5.com/pt/code/47816 ou o Report

Para compactar ticks TickCompressorhttps://www.mql5.com/pt/code/66201

Para remover ticks possivelmente desnecessários, a biblioteca Control_Trade_Sessions https://www.mql5.com/pt/code/48059 é conectada, por exemplo, se uma sessão de cotação for maior do que uma sessão de negociação. Ela também pode ser excluída se todos os ticks forem usados, ou seja, se as sessões coincidirem.







Diferenças em relação ao EAToMath:

Prós:

O código é mais curto e mais simples, com apenas 5 bibliotecas de plug-in. Se você precisar modificá-lo, será mais fácil de entender.





Os dados são mais bem compactados devido a um algoritmo diferente https://www.mql5.com/pt/code/66201. Ao salvar somente time_msc, ask e bid, até 86% dos ticks são salvos como números de 3 caracteres, ou seja, 3 bytes. Tamanho médio por tick = 3,266 Bytes ao salvar dados de tick do BTCUSDT para 2023.

Ao salvar com volumes, a média é de 4,835 Bytes. E ao salvar o tick completo = 8,439 bytes. Abaixo está a tabela com os resultados do teste.

Além disso, você pode usar o arquivamento ZIP integrado. O tamanho do arquivo é reduzido em duas vezes. Esse arquivo ocupa 245 Mb, enquanto a soma dos tamanhos de arquivo em .tcs para 2023 ocupa 364 Mb, ou seja, a compactação é 1,5 vezes melhor do que no MQ. E a velocidade de geração de ticks no modo matemático é aproximadamente 2 vezes mais rápida. Veja a tabela abaixo.





Ao salvar com volumes, a média é de 4,835 Bytes. E ao salvar o tick completo = 8,439 bytes. Abaixo está a tabela com os resultados do teste. Além disso, você pode usar o arquivamento ZIP integrado. O tamanho do arquivo é reduzido em duas vezes. Esse arquivo ocupa 245 Mb, enquanto a soma dos tamanhos de arquivo em .tcs para 2023 ocupa 364 Mb, ou seja, a compactação é 1,5 vezes melhor do que no MQ. E a velocidade de geração de ticks no modo matemático é aproximadamente 2 vezes mais rápida. Veja a tabela abaixo. Há mais opções de salvamento:







O arquivo pode ser salvo em um disco SSD ou RAM, criando um link no sistema. Os arquivos podem ocupar muito espaço e a unidade RAM pode não ser suficiente, portanto, você pode optar por salvar na unidade principal. As velocidades de leitura da SSD e da RAM são praticamente as mesmas. Li que a SSD armazena em cache até 5% da capacidade total dos dados solicitados com mais frequência.

Há um pouco de desgaste na SSD durante a leitura, pois você precisa sobrescrever as células de memória com mais frequência do que quando armazena sem ler. Não sei os números exatos, mas, por exemplo, 1 sobrescrita a cada 10 leituras ou a cada 1.000 leituras.... Mas isso é pouco significativo em comparação com o desgaste do disco pelo testador MQ.



Contras:

A conexão com o Virtual precisa ser feita por você mesmo (instruções aqui https://www.mql5.com/pt/code/22577), o EAToMath passará sua estratégia para o próprio Virtual.



A velocidade da variante BidAsk é comparável à do EAToMath. Outras variantes são mais lentas porque contêm mais dados ou têm compressão ZIP adicional.



Recursos de uso:

Você não pode usar as funções padrão Symbol(), Digits( ) (=4), Point() (=0,0001) na estratégia, pois elas produzirão valores padrão, não relacionados ao símbolo em teste. Em vez disso, use _Symbol, _Digits, _Point , que são substituídos por valores lidos do arquivo. Além disso, foram adicionadas novas constantes _TickSize e _TickValue com valores do símbolo registrado - elas são necessárias para o cálculo correto de lucros, comissões e swaps na moeda de depósito.





A ordem de trabalho com o período de teste selecionado ao salvar os ticks:

Selecione o modo de teste por ticks reais, o instrumento necessário e as datas de teste. Defina a variável Task (Tarefa) como Save (Salvar) e selecione a opção de salvar ticks. Inicie o testador. Depois disso, um arquivo com ticks será criado na pasta especificada.



Defina a variável Task como Run_Strategy. Você pode deixar o modo por ticks reais para comparar mais tarde. Inicie o testador. Os cálculos são feitos por ticks reais, não a partir do arquivo. Obtenha o resultado.





Defina o modo de teste para cálculos matemáticos. Inicie o testador. Os cálculos são feitos por ticks do arquivo. Compare com o resultado da etapa 2. Ele deve ser o mesmo, mas várias vezes mais rápido.

A ordem de trabalho com o arquivo:

Crie um arquivo com todos os ticks do histórico: Selecione o modo de teste por ticks reais, o instrumento necessário. Defina as datas de teste de <= primeiro tique a >= último tique no histórico disponível. Defina a variável Task como Save...To_Archive e selecione a opção de salvar ticks. Inicie o testador. Depois disso, uma pasta com o nome da ferramenta será criada na pasta especificada, onde os arquivos com ticks de cada ano serão salvos. O último ano pode ser sobrescrito conforme necessário; para isso, selecione apenas o ano atual nas datas para evitar sobrescrever os anos anteriores. Defina o modo de teste como Maths. Defina a variável Task como Run_Strategy_Fron_Archive. No MathTicker: usando o grupo de arquivos completo, defina:

Instrument - para o nome do instrumento (deve corresponder ao nome da pasta em que os ticks estão armazenados), data inicial e final do teste.



Inicie o testador. Os cálculos são feitos por ticks dos arquivos anuais necessários. Devido ao fato de o trabalho ser feito não com um arquivo, mas com vários, ele é um pouco mais lento, pois leva tempo para abrir e fechar os arquivos. Por exemplo, em vez de 1,7 segundo, serão necessários 2,7 segundos para gerar ticks para 3 anos. A soma de ticks obtida pelo Expert Advisor abaixo pode diferir em um pequeno valor de um primeiro tick. Ao testar em caracteres personalizados no modo de ticks reais, o primeiro tick produz apenas Ask ou Bid (se você não salvou ambos). Ao testar a partir do arquivo, ambos são restaurados a partir de ticks anteriores.



Um exemplo do Expert Advisor mais simples para estimar a velocidade de trabalho:

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

Você pode alternar 1 configuração:

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс



Ao gerar ticks, serão exibidas estatísticas sobre a compactação de ticks.

Abaixo estão as impressões de estatísticas, volumes e tempo de geração de ticks.

-----------

Testador de MQsem volumes

pass 1 retornou o resultado 4345830621850.311523 em 0:00:08.232



Compressão C ZIP

AskBid. Tamanho do arquivo: 225 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Média: 3.266 bytes por tick

saldo final 0.00 USD



pass 10 resultado retornado 4345830621850.311523 em 0:00:01.485

sem normalização

pass 1 resultado retornado 4345830621850.311523 em 0:00:00.892 AskBid_Zipped. Tamanho do arquivo: 106 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0,1%, 46214 ticks

12 bytes: 0,0%, 1 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Média: 3,266 bytes por tick

Tamanho não compactado: 236108596. Tamanho compactado: 111720863. Compressão ZIP: 47,3%



pass 10 retornou o resultado 4345830621850.311523 em 0:00:02.548

sem normalização

pass 2 retornou o resultado 4345830621850.311523 em 0:00:01.890





Testador de MQ com volumes

passagem 1 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:07.962

Compressão C ZIP AskBidVolume. Tamanho do arquivo: 333 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

4 bytes: 60.4%, 43684907 ticks

5 bytes: 1.1%, 809676 ticks

6 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

7 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

8 bytes: 0.0%, 7909 ticks

12 bytes: 0.1%, 40022 ticks

13 bytes: 0.0%, 17964 ticks

14 bytes: 0.0%, 2 ticks

19 bytes: 0.0%, 41 ticks

32 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Média: 4.835 bytes por tick



pass 1 resultado retornado 4345879117123.356445 em 0:00:02.803

sem normalização

pass 4 resultado retornado 4345879117123.356445 em 0:00:01.659 AskBidVolume_Zipped. Tamanho do arquivo: 204 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

4 bytes: 60.4%, 43684907 ticks

5 bytes: 1.1%, 809676 ticks

6 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

7 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

8 bytes: 0.0%, 7909 ticks

12 bytes: 0,1%, 40022 ticks

13 bytes: 0,0%, 17964 ticks

14 bytes: 0,0%, 2 ticks

19 bytes: 0,0%, 41 ticks

32 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Média: 4,835 bytes por tick

Tamanho não compactado: 349571243. Tamanho compactado: 214897079. Compressão ZIP: 61,5%



pass 2 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:04.260

sem normalização

pass 2 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:03.096 Todos. Tamanho do arquivo: 582 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

8 bytes: 61.5%, 44494583 ticks

9 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

10 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

11 bytes: 0.0%, 7909 ticks

15 bytes: 0.1%, 40022 ticks

16 bytes: 0.0%, 17964 ticks

17 bytes: 0.0%, 2 ticks

22 bytes: 0.0%, 41 ticks

44 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Média: 8.439 bytes por tick



pass 2 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:03.768

sem normalização

pass 1 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:02.256

All_Zipped. Tamanho do arquivo: 245 mb

-------------------- Estatísticas: --------------------

8 bytes: 61.5%, 44494583 ticks

9 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

10 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

11 bytes: 0.0%, 7909 ticks

15 bytes: 0.1%, 40022 ticks

16 bytes: 0,0%, 17964 ticks

17 bytes: 0,0%, 2 ticks

22 bytes: 0,0%, 41 ticks

44 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Média: 8,439 bytes por tick

Tamanho não compactado: 610166056. Tamanho compactado: 257105213. Compressão ZIP: 42,1 %



pass 1 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:05.388

sem normalização

pass 10 retornou o resultado 4345879117123.356445 em 0:00:03.936

O tamanho dos arquivos .tcs para o mesmo ano de 2023:

Todas as variantes com ZIP, até mesmo o salvamento completo de ticks, são mais compactas (3,5 a 1,5 vezes).



Exemplo de Expert Advisor para negociação virtual e saída de relatório:

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

Esse exemplo cria duas máquinas virtuais com negociações diferentes. Nas horas pares, um testador está comprando e o outro está vendendo nas horas ímpares.

É um exemplo complexo com dois testadores, mas pode ser simplificado se você precisar trabalhar com um testador.

Você também pode selecionar o testador MQ e compará-lo com os resultados dos testadores virtuais para controlar a exatidão dos cálculos. Somente a comissão pode não coincidir, pois há muitas comissões diferentes e somente uma variante está programada no testador virtual.

