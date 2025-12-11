Basado en el Indicador de Momento Estocástico según William Blau por Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/es/code/370, se me ocurrió la idea de no sólo mostrar el precio de cierre, sino también averiguar más sobre el desarrollo de las barras. La idea con las barras tampoco es nueva, el principio se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/es/code/13010



No ha cambiado mucho, excepto que el cálculo del momento estocástico se ha realizado para los cuatro topes (OHLC).





Existen dos fórmulas del momento estocástico con periodo q:





StochMom(precio,q) = precio - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] (el resultado es un valor absoluto del movimiento del precio comparado con el valor medio) resp.

StochMom(precio,q) = (100 * precio) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)]) (el resultado es un valor porcentual del movimiento del precio cuando el valor medio es 100%)







Ambos están implementados y pueden conmutarse mediante InpFormula.

El momento estocástico indica cuánto se ha alejado el precio de cierre de la última barra de la media entre el precio más alto y el más bajo de las últimas q barras. Sin embargo, este cálculo puede realizarse exactamente de la misma manera para la apertura, el máximo y el mínimo.

El impulso estocástico puede utilizarse de forma similar al impulso normal. Las tendencias se indican cuando el valor permanece por encima o por debajo de la línea central durante un periodo de tiempo más largo. El cruce de la línea central puede indicar un cambio de dirección. En particular, tras una tendencia prolongada, cruzar y volver a cruzar la línea central puede indicar una continuación de la tendencia. También puede consultar el búfer de color para averiguar la dirección del movimiento de la barra.

A veces, el movimiento de la barra actual llega tan lejos que la línea central se desplaza y la barra se muestra desplazada (barra larga en la imagen superior). Aún no se ha probado si este artefacto es útil o no.



