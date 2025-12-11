En partant du Stochastic Momentum Indicator selon William Blau d'Andrey F. Zelinsky https://www.mql5.com/fr/code/370, j'ai eu l'idée de ne pas seulement représenter le prix de clôture, mais d'en savoir plus sur l'évolution des barres. L'idée des barres n'est pas non plus nouvelle, le principe se trouve ici : https://www.mql5.com/fr/code/13010



Il n'y a pas eu beaucoup de changements, si ce n'est que le calcul du momentum stochastique a été effectué pour les quatre buffer (OHLC).





Il existe deux formules du moment stochastique avec la période q :





StochMom(prix,q) = prix - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]. (le résultat est une valeur absolue du mouvement du prix par rapport à la valeur moyenne). ou bien.

StochMom(prix,q) = (100 * prix) / (1/2 * [LL(q) + HH(q)]) (Le résultat est un pourcentage du mouvement du prix lorsque la moyenne est de 100%).







Ils sont tous deux implémentés et peuvent être commutés à l'aide d'InpFormula.

Le momentum stochastique indique de combien le prix de clôture de la dernière barre s'est éloigné de la moyenne entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas des q dernières barres. Ce calcul peut toutefois être effectué de la même manière pour l'ouverture, le haut et le bas.

Le momentum stochastique peut être utilisé de la même manière que le momentum normal. Les tendances se manifestent par un maintien prolongé de la valeur au-dessus ou en dessous de la ligne médiane. Le dépassement de la ligne médiane peut indiquer un changement de direction. En particulier après une tendance prolongée, un croisement et un retour au-dessus de la ligne médiane peuvent indiquer une poursuite de la tendance. En outre, on peut interroger le ColorBuffer pour connaître la direction du mouvement de la barre.

Parfois, le mouvement de la barre actuelle est tel que la ligne centrale se déplace et que la barre est décalée (barre longue dans l'image ci-dessus). Il reste à tester si cet artefact est utile ou non.



