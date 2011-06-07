Ставь лайки и следи за новостями
Стохастический моментум Blau_SM - индикатор для MetaTrader 5
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Стохастический моментум (Stochastic Momentum, SM) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Индикатор стохастического темпа (q-периодный стохастический моментум; сглаженный q-периодный стохастический моментум) по Уильяму Блау определяется как расстояние от цены закрытия текущего периода до середины диапазона колебания цены за предыдущие q периодов.
- Величина q-периодного стохастического моментума показывает, насколько сильно цена смещена относительно середины q-периодного диапазона колебания цены.
- Знак q-периодного стохастического моментума показывает положение цены относительно середины q-периодного диапазона колебания цены: положительный стохастический моментум - цена выше средней точки, отрицательный - цена ниже средней точки.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_SM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Расчет:
Формула q-периодного стохастического моментума:
sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
- price - цена [закрытия] текущего периода;
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
- LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
- HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены.
Формула сглаженного q-периодного стохастического моментума:
SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)
- price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
- EMA(sm(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастическому моментуму;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
- q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
