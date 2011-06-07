CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Стохастический моментум Blau_SM - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2628
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
blau_sm.mq5 (8.84 KB) просмотр
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Стохастический моментум (Stochastic Momentum, SM) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индикатор стохастического темпа (q-периодный стохастический моментум; сглаженный q-периодный стохастический моментум) по Уильяму Блау определяется как расстояние от цены закрытия текущего периода до середины диапазона колебания цены за предыдущие q периодов.

  • Величина q-периодного стохастического моментума показывает, насколько сильно цена смещена относительно середины q-периодного диапазона колебания цены.
  • Знак q-периодного стохастического моментума показывает положение цены относительно середины q-периодного диапазона колебания цены: положительный стохастический моментум - цена выше средней точки, отрицательный - цена ниже средней точки.

Определение стохастического моментума

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_SM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Стохастический моментум

Расчет:

Формула q-периодного стохастического моментума:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

где:
  • price - цена [закрытия] текущего периода;
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
  • LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
  • HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены.

Формула сглаженного q-периодного стохастического моментума:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

где:
  • price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
  • EMA(sm(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастическому моментуму;
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
  • q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
  • r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic

Стохастический осциллятор Уильяма Блау.

Индекс стохастика Blau_TStochI Индекс стохастика Blau_TStochI

Индекс стохастика (нормированный сглаженный q-периодный стохастик) Уильяма Блау.

Индекс стохастического моментума Blau_SMI Индекс стохастического моментума Blau_SMI

Индекс стохастического моментума Уильяма Блау.

Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic

Стохастический осциллятор моментума Уильяма Блау.