作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的随机动量 (随机动量, SM) (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

该 q-周期随机动量定义为当前收盘价与 q 根柱线中线的距离。



随机动量的值 表示 q 根柱线中线范围的距离。

表示 q 根柱线中线范围的距离。 随机动量的标志 表示相对于价格中线的价格位置: 如果价格高于中点为正值, 如果价格低于价格范围中点范围为负值。





William Blau 的随机动量定义



WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SM.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\





计算:

计算 q-周期的随机动量的公式如下:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]



此处:

price - 收盘价;

q - 柱线数量, 用在计算随机动量值;

LL(q) - 最小价格 (q 柱线);

HH(q) - 最大价格 (q 柱线);

1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期价格范围中点.

计算平滑 q-周期随机动量值公式如下:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

此处:

price - 收盘价;

q - 柱线数量, 用在计算随机动量值;

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量值;

EMA(sm(price,q),r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于 q-周期随机动量;

EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;

EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果.

q - 随机动量周期 (省缺 q=5);

r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机动量 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);

u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);

AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).