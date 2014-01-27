请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
William Blau 的随机动量 (随机动量, SM) (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
该 q-周期随机动量定义为当前收盘价与 q 根柱线中线的距离。
- 随机动量的值 表示 q 根柱线中线范围的距离。
- 随机动量的标志 表示相对于价格中线的价格位置: 如果价格高于中点为正值, 如果价格低于价格范围中点范围为负值。
William Blau 的随机动量定义
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_SM.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
计算:
计算 q-周期的随机动量的公式如下:
sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
此处:
- price - 收盘价;
- q - 柱线数量, 用在计算随机动量值;
- LL(q) - 最小价格 (q 柱线);
- HH(q) - 最大价格 (q 柱线);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期价格范围中点.
计算平滑 q-周期随机动量值公式如下:
SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)
此处:
- price - 收盘价;
- q - 柱线数量, 用在计算随机动量值;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量值;
- EMA(sm(price,q),r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于 q-周期随机动量;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果.
- q - 随机动量周期 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/370
随机振荡器 Blau_TS_Stochastic
William Blau 随机振荡器。随机指数 Blau_TStochI
William Blau 的随机指数指标 (归一化平滑 q-周期随机)。
随机动量指数 Blau_SMI
William Blau 的随机动量指数。随机动量振荡器 Blau_SM_Stochastic
William Blau 的随机动量振荡器。