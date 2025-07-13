MT4의 기간 변환기와 유사합니다.

핀바 탐지기는 핀바("핀바" 또는 "핀바"라고도 함)를 감지하여 강세 핀바 아래 및 약세 핀바 위에 "웃는 얼굴" 기호를 배치하여 표시하는 메타트레이더 보조지표입니다. 이는 코드에 표준 기술 지표를 사용하지 않는 순수한 가격 행동 지표입니다. 핀바 감지의 구성은 인디케이터의 입력 매개변수를 통해 할 수 있습니다. 핀바 감지기는 감지 시 플랫폼 알림과 이메일 알림을 발행할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.