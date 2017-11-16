请观看如何免费下载自动交易
Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1245
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个基于 Color_PEMA_Envelopes_Digit_System 指标信号的突破交易系统。当柱关闭时，如果出现了彩色的柱，而它之前的柱颜色与之相反或者没有颜色，就生成信号。
本 EA 交易需要使用编译好的 Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.ex5 指标文件才能工作，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 GBPUSD H12 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18748
Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
一个基于 Color_QEMA_Envelopes_Digit_System 指标信号的突破交易系统。Multi Arbitration 1.000
以较低的价格买入证券(建立买入仓位), 以较高的价格卖出证券 (建立卖出仓位)。
Exp_Omni_Trend
一个基于 Omni_Trend 指标信号的交易系统。ParTest
通道使用彩色填充的 Paramon 指标。