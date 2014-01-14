CodeBaseSeções
SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

Jason Robinson | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
Jason Robinson

Este indicador é considerado como de tendência única e o seu princípio de funcionamento é muito simples: assim que indicador muda a sua cor para verde, isto significa que o início de uma tendência de alta, se a cor mudou para vermelho, uma tendência de baixa começa. O indicador tem uma desvantagem - atrasa muitas vezes, no entanto é bastante popular entre os traders. Para melhores resultados, o indicador deve ser usada com uma confirmação para a entrada no mercado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/527

