基于 SuperTrend 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色点, 则产生信号。
此 EA 需要编译的指标文件 SuperTrend.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的交易样本
测试结果 从 2015 品种 EURJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15239
