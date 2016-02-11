请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorMETRO_DeMarker_HTF - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_DeMarker指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 ColorMETRO_DeMarker.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. ColorMETRO_DeMarker_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14451
