CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FX5_SelfAdjustingCCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1266
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Real autor:

FX5

O oscilador CCI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint Length=12; // periodo CCI   
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN; // Tipo de preço do CCI
input double BandsDeviation=2.0; // Desvio
input bool MA_Method=true; // Use a suavização para Bandas Bollinger
input int Shift=0; // Deslocamento Horizontal do indicador em barras

Fig.1. O indicador FX5_SelfAdjustingCCI

Fig.1. O indicador FX5_SelfAdjustingCCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13665

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

O indicador FX5_SelfAdjustingRSI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Serialização e desserialização de JSON (MQL nativo) Serialização e desserialização de JSON (MQL nativo)

Serialização e desserialização do protocolo JSON. O código é transferido de uma biblioteca С++ o com alta velocidade.

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

O oscilador Momentum com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.

FX5_SelfAdjustingRVI FX5_SelfAdjustingRVI

O oscilador RVI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.