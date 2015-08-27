Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CyclePeriod_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1116
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador CyclePeriod com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo CyclePeriod.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador CyclePeriod_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13537
O EA Exp_CronexCCI é baseado em sinais gerados pelo oscilador CronexCCI.CorrectedAverage_HTF
O indicador CorrectedAverage com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_CyclePeriod é baseado na reversão da direção não normalizada do oscilador CyclePeriod.Fuzzy - Biblioteca de Lógica Fuzzy
A biblioteca FuzzyNet para desenvolvimento de modelos fuzzy foi escrita em C#. Na conversão para MQL5, 8 funções de pertinência e 4 métodos de defuzificação para sistemas do tipo Mamdani foram adicionados à biblioteca.