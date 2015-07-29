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CyclePeriod_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CyclePeriod с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикатор CyclePeriod_HTF
Exp_CronexCCI
Эксперт Exp_CronexCCI построен на основе сигналов осциллятора CronexCCI.CorrectedAverage_HTF
Индикатор CorrectedAverage с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_CyclePeriod
Эксперт Exp_CyclePeriod построен на основе изменения направления движения ненормированного осциллятора CyclePeriod.DecEMA_HTF
Индикатор DecEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.