CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CyclePeriod_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
701
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator CyclePeriod mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator CyclePeriod.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator CyclePeriod_HTF

in Abb.1. Der Indikator CyclePeriod_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13537

Exp_CronexCCI Exp_CronexCCI

Der Experte Exp_CronexCCI wurde aufgrund der Signalen des Oszillators CronexCCI gebaut.

CorrectedAverage_HTF CorrectedAverage_HTF

Der Indikator CorrectedAverage mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_CyclePeriod Exp_CyclePeriod

Der Experte Exp_CyclePeriod wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des unnormierten Oszillators CyclePeriod gebaut.

DecEMA_HTF DecEMA_HTF

Der Indikator DecEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.