CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_CyclePeriod - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
949
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_cycleperiod.mq5 (6.22 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
CyclePeriod.mq5 (18.96 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_CyclePeriod é baseado na reversão da direção não normalizada do oscilador CyclePeriod. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver uma mudança na direção do oscilador CyclePeriod.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador CyclePeriod.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no USDJPY H4:

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Fig.2. Testando resultados no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13538

CyclePeriod_HTF CyclePeriod_HTF

O indicador CyclePeriod com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_CronexCCI Exp_CronexCCI

O EA Exp_CronexCCI é baseado em sinais gerados pelo oscilador CronexCCI.

Fuzzy - Biblioteca de Lógica Fuzzy Fuzzy - Biblioteca de Lógica Fuzzy

A biblioteca FuzzyNet para desenvolvimento de modelos fuzzy foi escrita em C#. Na conversão para MQL5, 8 funções de pertinência e 4 métodos de defuzificação para sistemas do tipo Mamdani foram adicionados à biblioteca.

DecEMA_HTF DecEMA_HTF

O indicador DecEMA com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.