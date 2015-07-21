DayStochastic

Индикатор Williams Percent Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

Советник по типу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом.