Indikatoren

DayStochastic - Indikator für den MetaTrader 4

Mikhail Sergeev
Ansichten:
779
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

DayStochastic ist ein "Stochastic" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.

DayStochastic

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.

