DayStochastic - Indikator für den MetaTrader 4
DayStochastic ist ein "Stochastic" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.
Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.
Empfehlungen:
- Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13482
