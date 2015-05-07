Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BinaryWave_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2127
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BinaryWave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BinaryWave.mq5.
Рис.1. Индикатор BinaryWave_HTF
Beginner_HTF_Signal
Индикатор Beginner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Beginner.BWImp-T01_StDev
Индикатор BWImp-T01 с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
BullsBears_HTF
Индикатор BullsBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BinaryWave_StDev
Индикатор BinaryWave с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.