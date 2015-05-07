CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BinaryWave_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2127
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор BinaryWave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BinaryWave.mq5.

Рис.1. Индикатор BinaryWave_HTF

Рис.1. Индикатор BinaryWave_HTF

Beginner_HTF_Signal Beginner_HTF_Signal

Индикатор Beginner_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Beginner.

BWImp-T01_StDev BWImp-T01_StDev

Индикатор BWImp-T01 с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

BullsBears_HTF BullsBears_HTF

Индикатор BullsBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BinaryWave_StDev BinaryWave_StDev

Индикатор BinaryWave с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.