Beginner_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

O indicador Beginner_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal gerado pelo indicador Beginner na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A cor corresponde à direção de tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Cor e direção correspondem à direção da negociação.

Os parâmetros de entrada são divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada Beginner: 
    input string Symbol_="";                               // Financial asset
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indicator timeframe for calculation
input uint Otstup = 30;                                // Shift
input uint Per=9;                                      // Period

  2. Os parâmetros de entrada do indicador Beginner_HTF_Signal necessários para a visualização indicador:
    //---- indicator display settings
input uint SignalBar=0;                                // Bar number for getting a signal (0 - current bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicator labels names
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Uptrend symbol color
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Downtrend symbol color
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Indicator name color
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal symbols size
input uint Font_Size=10;                               // Indicator name font size
input int X_1=5;                                       // Horizontal name offset
input int Y_1=-15;                                     // Vertical name offset
input bool ShowIndName=true;                           // Indicator name display
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Display corner
input uint X_=0;                                       // Horizontal offset
input uint Y_=20;                                      // Vertical offset

  3. Os parâmetros de entrada do indicador Beginner_HTF_Signal necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- alerts settings
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Indication trigger option
input uint AlertCount=0;                     // Number of alerts

Se vários indicadores Beginner_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas com nome para o indicador), variável de valor tipo string.

Este indicador requer que o arquivo do indicador compilado Beginner.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. Sinal de tendência de continuação do Beginner_HTF_Signal

Fig.1. Beginner_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Fig.2. O Sinal do indicador Beginner_HTF_Signal usado para uma negociação

Fig.2. Beginner_HTF_Signal. Sinal para uma negociação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12967

