CenterOfGravity_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1709
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O indicador CenterOfGravity com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Este indicador requer que o arquivo do indicador CenterOfGravity.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Os indicadores CenterOfGravity_HTF e CenterOfGravity_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12958

