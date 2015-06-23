Participe de nossa página de fãs
CenterOfGravity_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1709
-
O indicador CenterOfGravity com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
Este indicador requer que o arquivo do indicador CenterOfGravity.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Os indicadores CenterOfGravity_HTF e CenterOfGravity_Cloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12958
