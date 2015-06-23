Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AMA_SLOPE_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 928
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador AMA_SLOPE com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico(timeframe)
Este indicador requer que o arquivo do indicador AMA_SLOPE.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador AMA_SLOPE_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12884
O indicador Aroon com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.ADX_Smoothed_HTF
O indicador ADX_Smoothed com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador AML com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.ColorCoeffofLine_true_HTF
O indicador ColorCoeffofLine_true com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.