Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/7756 pelo autor George-on-Don.



Como ele Funciona



Em primeiro lugar, o canal de preço é determinado (pela alta máxima (maxh) e pela baixa mínima (MINL) durante o período especificado nos parâmetros). Os valores obtidos são então utilizados para calcular o nível de referência (maxh+MINL+Close)/3.

Os sinais para se abrir uma posição aparecem da seguinte forma: se o preço de fechamento da barra está abaixo do limite superior do canal e acima do nível de referência, temos um sinal de venda. Se o preço de fechamento da barra está acima do limite inferior do canal e abaixo do nível de referência, temos um sinal de compra.

Sinais para fechar uma posição aparecem como se segue: se a máxima da barra fechada é igual ao limite superior do canal e o valor limite superior do canal é igual ao valor da barra anterior, obtemos um sinal para fechar uma posição de compra. Se a mínima da barra de fechamento é igual ao limite inferior do canal e o valor-limite inferior do canal é igual ao valor da barra anterior, temos um sinal para fechar uma posição de venda. Estas condições podem ser raramente satisfeitas, por isso, além das opções de fechamento acima, o Expert Advisor também usa Stop Loss. Os valores de Stop Loss são determinados usando o indicador ATR, sendo que o nível é calculado a partir dos limites do canal: a partir do limite inferior na compra e do limite superior ao vender.

O Expert Advisor lucra através de uma função de trailing stop.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros



Lots - o volume das ordens; quando igual a 0, o parâmetro MaxR é usado.

SndMl - envia mensagens de e-mail quando o Expert Advisor abre e fecha posições.

DCF - fator de redução do lote por meio das perdas. Se o valor for 0, a redução não é realizada. Quanto menor for o valor, maior será a redução do lote. Se o lote não pode ser reduzido, o lote mínimo é utilizado.

MaxR - risco máximo de 0-1 (cota de fundos livres). Ele é eficaz quando o valor dos Lotes é igual a 0

patr - o período de ATR para Stop Loss.

rChannel - período do canal de preço.

Trailing - nível de trailing; quando igual a 0, o trailing está desligado.

A versão original tem o parâmetro isFloatLots que alterna entre as variáveis ​​Lots e MaxR. Nesta versão, ele é substituído pelo parâmetro de Lots. Se Lots é 0, o parâmetro MaxR é usado.