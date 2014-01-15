Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiMACDSignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1478
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
MultiMACDSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores dos seis indicadores MACD de diferentes tempos gráficos. Cada um dos indicadores MACD corresponde a uma das seis linhas indicadoras. Se o histograma MACD está acima da linha de sinal, a linha é verde, se for abaixo, a linha é da cor rosa. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do tempo gráfico em questão está mudando.
Fig.1 O indicador MultiMACDSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1041
MultiRVISignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores de quatro indicadores RVI de diferentes tempos gráficos.Gann_Multi_Trend
Indicador das tendências micro, medias e principal.
MultiX2MASignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores X2MA obtidos a partir de diversos períodos de tempo.MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores XRSX obtidos a partir de diversos períodos de tempo.