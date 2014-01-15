CodeBaseSeções
MultiMACDSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MultiMACDSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores dos seis indicadores MACD de diferentes tempos gráficos. Cada um dos indicadores MACD corresponde a uma das seis linhas indicadoras. Se o histograma MACD está acima da linha de sinal, a linha é verde, se for abaixo, a linha é da cor rosa. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do tempo gráfico em questão está mudando.

Fig.1 O indicador MultiMACDSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1041

