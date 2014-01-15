CodeBaseSeções
MA2CCI - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Este Expert Advisor foi reescrito a partir da linguagem MQL4, ele foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/7746 pelo autor George-on-Don.

O ponto de entrada encontra-se na interseção das duas МАs e na interseção simultânea da linha zero pelo CCI.

A saída encontra-se na interseção inversa das duas МАs. A imagem abaixo mostra a entrada em uma posição de venda, a barra de sinal é marcada por uma linha vertical e o fechamento da posição quando ocorre a interseção inversa das duas MAs.

Além disso, o valor de Stop Loss é determinado pelo indicador ATR. A versão original fez uso do ATR na barra de formação, enquanto que este Expert Advisor utiliza da primeiro barra completa.

Se as negociações estão com prejuízos, o volume das novas posições podem ser reduzidas em proporção ao número de negociações com perdas. Quanto mais houver negociações com perdas consecutivos, menor será o lote. Se os negócios são vencedores, o Expert Advisor mantém o tamanho inicial do lote nas negociações. O lote inicial pode ser constante ou proporcional aos fundos disponíveis.

Parâmetros

  • FMA - período de MA rápido.
  • SMA - período de МА lento.
  • PCCI - período de CCI.
  • patr - período de ATR para Stop Loss.
  • Lotes - volume da ordem; quando igual a 0, o parâmetro MaxR é utilizado;
  • SndMl - envia mensagens de e-mail quando o Expert Advisor abre e fecha posições.
  • DCF - fator de redução do lote por meio das perdas. Se o valor for 0, a redução não é realizada. Quanto menor for o valor, maior será a redução do lote. Se o lote não pode ser reduzido, o lote mínimo é utilizado.
  • MaxR - risco máximo de 0-1 (cota de fundos livres). Ele é eficaz quando o valor dos Lotes é 0.

Nota

MAs simples são usadas ​​no fechamento dos preços. O CCI é calculado sobre o preço de fechamento. Somente os períodos do indicador podem ser alterados na janela de propriedades.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1048

